Rejsevejledninger forlænges også: Vinterferien er aflyst

De gældende rejsevejledninger er torsdag blevet forlænget med yderligere tre uger.

Det betyder, at alle rejser til hele verden frarådes til og med 28. februar for at begrænse coronasmitten.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- På denne tid af året sukker mange danskere efter enten sol og varme eller god sne under skiene. Det gør jeg også selv, men samfundssind må gå forud for rejselyst, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

- Vinterferien i udlandet er således aflyst for os alle. Derfor er min klare opfordring til alle: hold ud og bliv hjemme lidt endnu.

Erhvervsrejser frarådes dermed stadigvæk, selv om de ellers anses for at være nødvendige rejser.

Der gælder dog visse undtagelser som eksempelvis i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser ind og ud af Danmark.

De forlængede rejserestriktioner betyder, at udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal have et anerkendelsesværdigt formål og kunne fremvise en negativ coronatest, der er taget højst 24 timer før indrejse.

Danske statsborgere eller personer med dansk bopæl kan dog frit rejse ind uanset formål, medmindre de rejser med fly.

Personer, der indrejser til Danmark med fly, skal ligeledes kunne fremvise en negativ coronatest taget højst 24 timer inden afrejse. Det gælder også danskere og udlændinge, der har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark.

Tirsdag blev flyveforbuddet fra Dubai forlænget til 2. februar.

Dubai har fået en del medieomtale den seneste tid. Det skyldes, at en række danske kendisser er rejst til Dubai, selv om regeringen fraråder det.

De danskere, der fortsat rejser på ferie, er "usolidariske", siger Jeppe Kofod.

- De få, som rejser ud på turistrejser på trods af vores klare vejledninger, er usolidariske med de mange, som hver dag gør en kæmpeindsats for at efterleve de restriktioner, som desværre lige nu er nødvendige.

Suspenderingen af den ugentlige opdatering over rejsevejledningerne er ligeledes forlænget til og med 28. februar.