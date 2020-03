Rejseselskaber får 1,5 milliarder kroner i corona-nødhjælp

Helt konkret bliver Rejsegarantifonden tilført 1,5 milliarder kroner, som skal gå til at dække aflyste pakkerejser.

Normalt bruges Rejsegarantifonden til at dække aflyste pakkerejser, hvis rejseselskaber er gået konkurs.

Men Folketinget er enige om at ændre fondens formål, så den midlertidigt vil kunne dække alle de pakkerejser, der er aflyst mellem 13. marts og 13. april.

Det er den periode, hvor Udenrigsministeriet har frarådet alle rejser ud af Danmark på grund af coronavirusset.

Formuen i fonden bliver normalt opbygget af indbetalinger fra rejseselskaberne, men i denne omgang vil staten stille en garanti på 1,5 milliarder kroner.

Det er et lån, som rejseselskaberne skal betale tilbage over en årrække.

Alle selskaber, der sælger pakkerejser, vil kunne få dækket de aflyste rejser gennem fonden.

Pakkerejseloven siger, at rejseselskaber skal betale penge tilbage for rejser, hvis de bliver aflyst.

Coronavirusset har sat de danske rejseselskaber i en kattepine på det seneste, da tusindvis af rejser er blevet aflyst, som kunderne skal have penge retur for, samtidig med at selskaberne allerede har betalt for fly og hoteller.

Derudover har der været et massivt dyk i antallet af nye rejsebestillinger, og derfor er rejseselskaberne presset på økonomien.