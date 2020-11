Rejser til hele verden frarådes fortsat

Verdenskortet er fortsat orange hos Udenrigsministeriet, der opretholder de samme rejseanbefalinger som de seneste uger. Tag ikke på unødvendige rejser til udlandet, lyder det.

Det fremgår af ministeriets ugentlige opdaterede rejsevejledninger. Rejsevejledninger bliver lavet på baggrund af tal fra Statens Serum Institut.

Eneste undtagelse er Vatikanstaten, der ligger midt i Italiens hovedstad, Rom. Her er der tilpas lave smittetal til, at turistrejser ikke frarådes.

Rejser til Finland frarådes nu på grund af høje smittetal i visse regioner. Tidligere blev det frarådet at rejse til Finland på grund af et indrejseforbud for turistrejsende, der rejser til Finland fra Danmark.

De danske myndigheder fraråder rejser til lande, hvor der er flere end 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere.

Rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet er kun anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem. Ikke-nødvendige rejser kan for eksempel være ferier.

Hvis man tager til et land, hvor der frarådes rejser, er opfordringen fra myndighederne at gå 14 dage i isolation, når man kommer hjem.

Grønland og Færøerne er ikke orange, da Udenrigsministeriet ikke udarbejder rejsevejledninger til rigsfællesskabet.

Udenrigsministeriet har tidligere varslet om en ny vejledningsmodel, der baserer sig på smitten på regionalt niveau i stedet for på landsbasis. Den tages efter planen i brug i starten af december.

Den nye model vil gælde for EU, Schengen og Storbritannien. Det er en model, som rejsebranchen har efterspurgt gennem hele coronaudbruddet.

Verdenskortet har været orange siden 29. oktober, hvor Udenrigsministeriet lukkede ned for rejser til Norge og Grækenland.

To svenske regioner forblev dog gule, men er sidenhen også blevet orange.

/ritzau/