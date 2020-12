Rejser til Bornholm kan ikke gå gennem Sverige efter grænselukning

Rejsende til og fra Bornholm skal med fly eller med færge via Køge efter Sveriges grænselukning.

Det oplyser Transportministeriet.

Dermed kan man altså ikke som rejsende køre over grænsen og benytte sig af færgen fra Ystad i Sverige.

Der vil dog blive sat ekstra kapacitet ind på færgeruten mellem Rønne og Køge, hvor der vil blive sejlet med dobbeltfrekvens.

Ligeledes vil der blive sat ekstra kapacitet ind på flyruten mellem Rønne og København.

- Det er en meget alvorlig situation for Bornholm og en dramatisk periode, hvor myndighederne i alle lande gør, hvad de kan for at holde smitten under kontrol. Den svenske grænselukning vil berøre mange danskere, og derfor er vi også i fuld gang med at sikre, at dem, der skal afsted til eller fra Bornholm, kan komme det, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Sverige har besluttet at lukke grænsen mod Danmark ved midnat. Indrejseforbuddet vil indtil videre gælde en måned.

Det sker for at stoppe spredningen af en ny variant af coronavirus, som blandt andet er fundet i Danmark.

Grænsen er stadig åben for svenske statsborgere, der ikke vil blive forhindret i at rejse hjem.

Også andre, der bor eller arbejder i Sverige, samt folk der transporterer gods, kan få lov at rejse ind, lød det mandag eftermiddag fra den svenske indenrigsminister Mikael Damberg.

I Danmark er der konstateret ti tilfælde af varianten af virusset fra 14. november til 3. december i Nordjylland og Storkøbenhavn.

Det reelle tal kan dog være fire-fem gange højere, da Statens Serum Institut kun tester en andel af de positive coronaprøver for andre varianter.

Varianten af coronavirusset har primært spredt sig i det sydøstlige England og dermed også hovedstaden London.

Danmark har ligesom andre lande derfor indført et indrejseforbud for rejsende fra Storbritannien.