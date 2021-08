Rejselystne plejehjemsansatte smitter beboere med corona

Smitten kan delvist spores tilbage til medarbejdere, der er hjemvendt fra rejser, skriver Berlingske i lørdagsavisen med henvisning til en nyligt opgjort risikovurdering fra myndighederne.

Der har været udbredt smitte blandt de ansatte på plejehjemmene, som for to uger siden stod for over en tredjedel af det samlede antal smittede i social- og sundhedsvæsenet.

136 plejehjemsansatte blev da testet positive.

Torben Klitmøller Hollmann er formand for social- og sundhedssektoren i FOA og repræsenterer medarbejdere på plejehjem. Han kalder tallene "bekymrende".

- Det her skal selvfølgelig tages alvorligt. Det viser, at vi fortsat skal være forsigtige, fordi der er en tendens til, at vi ikke er det, så snart vi bliver vaccineret, siger han til avisen.

- Smitten blandt medarbejderne betyder jo også, at de ikke kan passe deres arbejde, som jo også går ud over plejehjemsbeboerne.

Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, mener, at man bør få analyseret årsagerne til smitten og se på, hvad der kan gøres for at mindske risikoen.

- Man må ikke sidde på hænderne og vente på, at det går så galt, som det gjorde i vinter, siger han til Berlingske.

Udviklingen skal ses i lyset af, at smitten blandt færdigvaccinerede plejehjemsbeboere er blevet fundet blandt 2763 testede personer.

Sammenlignet med ugen forinden blev der da fundet 12 smittetilfælde blandt færdigvaccinerede.

At færdigvaccinerede personer i det hele taget kan blive smittet, skyldes til dels, at vaccinerne ikke giver 100 procent immunitet over for coronavirus.

Det forklarer professor i immunologi på Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen til jp.dk.

Foruden smitten er der blevet registreret fem coronarelaterede dødsfald blandt plejehjemsbeboere i august.