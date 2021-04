Rejseforsikringen kan nytte i sommerhuset

Udsigten til en sommer i sydens sol er rykket tættere på, efter at et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at lempe rejserestriktionerne under coronakrisen. Hvis du dog alligevel ikke kommer afsted til udlandet foreløbig, kan det virke fristende at slette rejseforsikringen for at spare penge. Men tænk dig om, inden du gør det, for holder du ferie i Danmark, kan det faktisk give mening at beholde den i nogle situationer. (Arkivfoto)

Foto: Patrick Pleul/Ritzau Scanpix