Rejsebureauer kan blive tvunget til at dreje nøglen om

Det kan fører til massefyringer hos de danske rejsebureauer, og at de i yderste konsekvens kan blive tvunget til at dreje nøglen om.

Det skriver Danmarks Rejsebureau Forening i en meddelelse.

Rejsebureauerne frygter samtidig, at danskere kan komme i klemme i udlandet, hvis bureauerne lukker.

- Branchen er i chok og har fra den ene dag til den anden fået revet tæppet væk under fødderne.

- Rejsebureauernes økonomi bliver ramt dobbelt hårdt, fordi pengene fosser ud med massive tilbagebetalingskrav fra rejsende, der ikke skal afsted på planlagte rejser, siger Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening og Henrik Specht, direktør i Rejsearrangører i Danmark i en fælles meddelelse.

De kommer samtidig med et fælles opråb til regeringen og Folketinget om at holde hånden under de ansatte i branchen.

Rejsebureauerne foreslår blandt andet, at staten helt ekstraordinært må kompensere dem for de massive tilbagebetalingskrav.

Også hos Dansk Industri kalder man på hjælp, da flyselskaberne og luftfarten vil blive påvirket kraftigt af de nye strengere rejsekrav.

- De skærpede rejsekrav parkerer flyene på jorden. Det betyder nul indtægter til flyselskaber og lufthavne. Det er den mest alvorlige krise for luftfarten nogensinde, siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri Transport, i en meddelelse.

Også Flyvebranchens Personale Union, der er Danmarks største fagforening for piloter og kabineansatte, melder sig ind i koret af opråb til regeringen og Folketinget.

De gør opmærksom på, at der skal handles nu, hvis det ikke skal koste mange danske arbejdsplader indenfor luftfart.

- Regeringen bør sikre de ansatte i dansk luftfart. Der bør ikke være forskel på de privatansatte og de offentligt ansatte i det her spørgsmål i forhold til lønsikring, siger formand Thilde Waast i en meddelelse.