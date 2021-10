Rejsebranchen jubler over droppede coronarejsevejledninger

I rejsebranchen glæder man sig over, at et politisk flertal tirsdag har besluttet at droppe rejsevejledninger relateret til coronavirus.

Under corona har Udenrigsministeriet brugt farverne grøn, gul, orange og rød i sine rejsevejledninger alt efter coronasmitten i et område. Men det droppes nu.

Med aftalen vender Udenrigsministeriet tilbage til de normale rejsevejledninger, hvor risikosituationen i et land vurderes ud fra, om der eksempelvis er krig, oprør, terrorrisiko eller udbrud af farlige sygdomme.

Lars Thykier siger, at beslutningen godt måtte være blevet taget for nogle måneder siden, men glæder sig over, at beslutningen træder i kraft så hurtigt.

Rejsevejledningerne normaliseres fredag - altså lige op til efterårsferien.

Det betyder dog ikke, at alle rejsebranchens problemer forsvinder med et snuptag ifølge Lars Thykier.

- Det er jo ikke nok, at Danmark siger, at man gerne må rejse til mange lande i verden. De mange lande i verden skal også have lyst til at tage imod os, og det er der en del, der stadig har restriktioner på.

- Hvis vi snakker om branchens situation, så er det nok lidt optimistisk at tro, at det ændrer sig fra den ene dag til den anden, siger han.

Hans bud er, at rejsebranchen i løbet af 2022 vil vende tilbage til noget, der minder om tiden før coronavirus.

Baggrunden for at droppe de særlige rejsevejledninger er, at en stor del af den danske befolkning er vaccineret. Derfor udgør coronavirus en mindre risiko for landet og dets befolkning.

Udenrigsministeriet oplyser, at man fortsat kan bruge rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor der løbende vil blive lavet opdateringer om de enkelte lande herunder eventuelle corona-relaterede indrejserestriktioner.

Desuden kan man orientere sig på landenes ambassaders hjemmesider i forhold til indrejserestriktioner og lignende.