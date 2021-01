Artiklen: Rejsebranche vil have lov til at sende bureauer i dvale

Rejsebranche vil have lov til at sende bureauer i dvale

Rejsebranchen lider under coronavirussets indtog og de rejsevejledninger, der senest fredag eftermiddag er blevet strammet.

Skal rejsebureauerne klare sig gennem den kommende tid, kræver det ordentlig hjælp, eller at nogle af selskaberne kan få lov at gå i dvale i nogle måneder.

Det mener Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

- Det er i den kommende tid ganske få mennesker, der rejser ud fra Danmark. I forvejen ligger vi ned, og med de nye regler ligger vi helt ned, og vores salg er væk.

- Det eneste, der er at gøre nu, det er at give rigtig og fuld støtte til dem, der i virkeligheden ikke længere har nogen omsætning, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at Udenrigsministeriet fredag eftermiddag har strammet sin rejsevejledning til hele verden. Den er farvet rød, og det betyder, at alle rejser - også erhvervsrejser - frarådes til hele verden som udgangspunkt indtil 17. januar.

Michael Svane er branchedirektør i Dansk Industri, og han kalder ændringen for "en markant opstramning".

- Den markante skærpelse af rejserestriktionerne rammer ud over luftfarten også rejsebranchen og hele oplevelsesøkonomen, siger han til Finans.

Generelt har 2020 været et hårdt år for rejsebranchen, og mange af rejsebureauerne kæmpede forud for den strammere vejledning allerede med en voldsom nedgang i omsætningen.

Ifølge Lars Thykier er den for flere selskaber faldet til 5-10 procent af det normale.

Nogle erhvervsrejser har været tilbage, ligesom der også har været bestilt rejser til vinterferien. Rejser, som Lars Thykier formoder vil blive afbestilt nu.

Den seneste stramning fører ifølge ham til tvangslukning af rejsebureauer.

Han mener, at der bør laves en løsning, hvor de bureauer, der vil, kan gå i dvale, mens andre kan holde åbent med støtte.

- Der er nogle, der gerne vil gå i dvale, altså lukke helt ned. Der er også nogle bureauer, som vil sige, at de har brug for at servicere kunder, fordi de regner ikke med at få solgt nogle rejser med det samme, men de vil gerne kunne tage telefonen.

- Den mulighed findes simpelthen ikke. Man skal enten have total nedlukning for en hel branche eller også være åben med de begrænsninger, det giver med hjælpepakkerne, siger Lars Thykier.

Han fremhæver, at der er stor forskel på rejsebureauerne. Nogle tilbyder primært rejser i EU, og de forventer ifølge direktøren at kunne genåbne hurtigere end dem, der har destinationer i Sydamerika, Asien eller Australien.

Ifølge Lars Thykier skal der hjælp til nu, hvis rejsebureauer skal overleve til at kunne sælge rejser igen om 3, 6 eller 12 måneder.