Rejsearrangører forventer regional rejsevejledning i Spanien

Men enkelte områder i Spanien overskrider isoleret set ikke grænsen.

Det er eksempelvis de yndede turistmål Mallorca og De Kanariske Øer.

Den danske rejsebranche, der igen kan blive hårdt ramt, hvis Spanien lukkes, er derfor overbevist om, at Udenrigsministeriet finder en løsning.

Det fortæller Henrik Specht, der er direktør for Rejsearrangører i Danmark (RID).

- Vi regner med, at Udenrigsministeriet vil ændre den hidtidige landsspecifikke rejsevejledning til en regionsvis opdeling for Spanien. Vi forventer det, fordi sådan bør det være.

- Fra myndighedernes side er man meget optaget af objektive kriterier for, hvornår man åbner og lukker, og det kan vi kun støtte. Så når man kombinerer rejsevejledningen med de regionale regioner, så synes vi, det bør blive sådan, siger han.

For at rejsevejledningen kan blive skærpet i landet, skal der være 30 smittede per 100.000 indbyggere på en uge, og Spanien har lige nu 39 smittede per 100.000 indbyggere.

De to brancheforeninger Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) har påpeget problematikken over for Udenrigsministeriet.

Bliver hele Spanien lukket for danske turister, vil det være endnu et hårdt slag for den danske rejsebranche. Danskerne havde lige fået rejselysten tilbage, fortæller Henrik Specht.

- Vi har en rejsebranche, der i forvejen er i knæ. Højsæsonen røg. Og hvis man fraråder rejser til Spanien efter at have åbnet, og efter at rejselysten er kommet tilbage, vil det have alvorlige konsekvenser for rejsebranchen, siger han.

Danske rejsende, der i øjeblikket befinder sig i Spanien, bliver ikke påvirket, hvis de danske myndigheder vælger at fraråde ikke-nødvendige rejser til Spanien. De kan fortsætte rejsen.

Danskere, der har bestilt en rejse, og snart skal til Spanien, får annulleret deres rejse.

- Det vil være ærgerligt, hvis vi endnu engang må aflyse rejser. Ikke mindst, når det sker til rejsemål, hvor smittetallet er væsentligt lavere end landsgennemsnittet, siger Henrik Specht.

Rejsevejledningerne er kun anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Ud over antal smittede kigger de danske myndigheder også på testniveauet, og hvor stor en procentdel af de testede, som er positive. Maksimalt fem procent af de testede må testes positive.

Rejsevejledningerne bliver opdateret torsdag klokken 16.00.