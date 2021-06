Rejs landet tyndt: Dobbelt så mange rejsepas til salg i år

Sidste år skulle man rykke frem i bussen eller toget, hvis man skulle nå at sikre sig et af de rejsepas, som giver mulighed for at rejse landet tyndt i otte dage for 399 kroner.

- Dobbelt så mange danskere kan i år købe et rejsepas, der i otte dage giver fri transport til bus, tog, metro og letbane i hele landet.

- Jeg er sikker på, at det vil give oplevelser og aktivitet ikke mindst i de store byer, hvor der i den grad er plads til sommergæster, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Passagerer skal være opmærksom på, at der fortsat er krav om pladsbillet i offentlig transport på grund af udbruddet af coronavirus.

De mange rejsepas kan købes fra 15. juni og frem til august, men sidste år blev de revet væk på tre dage.

Det er en udmøntning af aftalen om sommerpakken, som et bredt udvalg af Folketingets partier blev enige om for nylig for andet år i træk.

Det skal sætte gang i økonomien i hele landet, og pengene kommer fra statskassen.

Rejsepasset er gyldigt til rejser i otte sammenhængende dage i hele landet i skolernes sommerferie, der begynder lørdag den 26. juni frem til og med søndag 8. august.

Det gælder til rejser med DSB- og Arriva-tog, og det gælder ligeledes i busser, metro, lokalbaner og letbaner over alt i landet.

Det koster 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn fra 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis. Sidste år kostede det 299 kroner for et rejsepas.

Sommerpakken giver også mulighed for, at gående og cyklende kan rejse gratis med indenrigsfærger - også mellem Rønne og Ystad.