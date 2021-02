Regulær snestorm kan ramme landet mandag

Efter at have været indhyllet af massiv kulde i cirka 14 dage med undertiden ned til tocifrede minusgrader er lunere vejr på vej mod Danmark denne uge, hvor en stor del af landets skoler holder vinterferie.

Derefter følger en række dage med klassisk dansk vintervejr i form af tø, skyer og nedbør, der kan falde som regn, slud eller sne.

Det oplyser Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi kan ikke udelukke, at der visse steder mandag kommer en regulær snestorm, men det er lidt af en hårfin balance. Det vil højst sandsynligt fyge flere steder, og lige nu ligger der mellem tre og otte centimeter sne, siger han mandag morgen.

For at opfylde DMI's kriterie for en snestorm skal der falde mindst ti centimeter sne inden for seks timer, middelvinden skal være godt frisk, det vil sige mindst ti meter i sekundet, og temperaturen skal helst være under nul.

- Hvis det er plusgrader, bliver sneen tung, og så fyger det ikke, forklarer han.

- Men de fleste steder vil det mandag typisk være mellem en enkelt plusgrad og ned til tre graders frost.

På grund af det barske vejr opfordrer han trafikanter til holde sig opdaterede i løbet af dagen og være opmærksomme på risiko for glatte veje.

- Der kommer helt sikkert trafikale problemer i løbet af dagen. Også et område med udbredt tåge trækker ind over landet fra sydvest, og det betyder, at sigtbarheden falder til under 100 meter, siger Lars Henriksen.

Tirsdag begynder vejret at ændre karakter med op til fire plusgrader. Det bliver skyet og tåget med udbredt regn fra sydvest i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Onsdag og torsdag skal der også kigges langt efter solstrålerne. Begge dage vil det være overskyet og diset og med perioder af regn, sne eller slud.

Fredag begynder også vådt, men derefter kommer der opholdsvejr og opklaring sydfra med temperaturer mellem nul og syv grader. Lunest bliver det ifølge DMI i de sydvestlige egne.