Regning til forsinket it-system for ejendomsvurdering vokser

Regningen for det it-system, der skal håndtere de nye ejendomsvurderinger, fortsætter ifølge Altinget med at vokse.

Netmediet skriver, at skatteminister Morten Bødskov (S) onsdag har haft et fortroligt aktstykke på dagsordenen i Folketingets Finansudvalg. Her skal udvalget tage stilling til aktstykket.

Her har skatteministeren ifølge Altinget bedt om et ukendt beløb til at færdiggøre it-systemet. Systemet har i forvejen en historik for at gå over budget.

Oprindeligt var der i 2014 sat 200 millioner kroner af til systemet. Det er siden blevet forsinket med flere år, og prisen er vokset til over en milliard kroner.

Ifølge netmediet Netavisen Pio er der tale om et "trecifret millionbeløb", men dette er ikke blevet berettet andre steder.

Hverken ordførere eller Skatteministeriet har overfor Altinget ønsket at bekræfte eller kommentere aktstykket.

Det var et bredt flertal i Folketinget, der i november 2016 indgik en aftale om at opbygge et nyt system for ejendomsvurderinger.

I første omgang blev der afsat knap 2,7 milliarder kroner fra 2017 til 2020, men beløbet er som beskrevet vokset igennem årene.

Samtidig fik problemerne ministeriet til at udskyde ejendomsvurderinger, der skulle være kommet i efteråret 2020, til sommeren 2021.

En ejendomsvurdering er den vurdering, som skattevæsenet laver af, hvad en bolig er værd.

Vurderingen har betydning for, hvor meget man skal betale i skat.

I september sidste år sagde Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, i forbindelse med de forsinkede ejendomsvurderinger, at "tilliden til det system kan ligge på et meget lille sted".

- Jeg frygter inderligt, at det ikke er sidste forsinkelse, sagde han.

Roden til det nye system for ejendomsvurderinger kan findes helt tilbage i 2007. Her stod det klart, at vurderingen af danskernes boliger - der er afgørende for beskatningen - ikke var god nok.

Senere blev det bestemt, at et nyt it-system skulle stå for vurderingerne.

I årevis blev det dog udsat, og i slutningen af 2019 blev den fulde implementering udsat til 2024.