Regning for opgravede mink kan blive næsten fordoblet

Fødevarestyrelsen afviser, at ansøgning om højere budgetramme er udtryk for, at opgaven bliver dyrere at løse.

Fire millioner mink skal til maj graves op og sendes til destruktion.

De ligger begravet på militære områder i Nørre Felding nær Holstebro og i Kølvrå nær Karup.

Det har tidligere været anslået, at det vil koste 80 millioner kroner at grave fire millioner døde mink op.

Men nu vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ifølge Jyllands-Posten anmode om en budgetramme på 150 millioner kroner.

Anmodningen vækker kritik fra blandt andet Venstre, der ikke vil godkende det såkaldte aktstykke, der er ministeriets anmodning til Finansudvalget om et ja til budgetrammen.

Thomas Danielsen (V), der er næstformand i Finansudvalget og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, mener, at anmodningen er udtryk for, at det bliver langt dyrere end antaget af grave dyrene op.

- Da den potentielle miljørisiko blev et tema, besluttede regeringen at grave minkene op - men at vente seks måneder med opgaven.

- Men ved at vente er det tilsyneladende blevet en endnu større opgave, siger Thomas Danielsen til Jyllands-Posten.

Han vil kalde fødevareminister Rasmus Prehn (S) i samråd om sagen.

Fødevarestyrelsen afviser over for avisen, at en højere budgetramme er udtryk for, at det nødvendigvis bliver dyrere at løse opgaven.

- Når vi søger om en budgetramme på 150 millioner kroner, handlet det om, at vi står over for en opgave, som aldrig tidligere er løst.

- Der kan stadig være ubekendte, siger direktør Nikolaj Veje, Fødevarestyrelsen, til mediet.

Anmodningen om en højere budgetramme er ifølge direktøren alene udtryk for, at man vil tage højde for eventuelle udgifter, som ikke har været forudset.

Han mener, at risikoen for, at man skal bruge det samlede beløb er "tæt på usandsynligt".