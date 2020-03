Regnfuldt vejr vender tilbage inden solchancer i weekenden

Efter flere solskinsdage vender det regnfulde vejr tilbage fredag. Dog er der gode chancer for, at solen titter frem igen i weekenden.

- Efter en regnfuld fredag klarer det op natten til lørdag. Det betyder, at vi får rigtig pænt vejr med lidt eller nogen sol lørdag i hele landet, siger Bolette Brødsgaard.

Mens den vestlige del står op til klart vejr, skal den østlige del af landet have lidt mere tålmodighed for at få solen at se.

- Et lavtryk kan godt genere Sjælland og Bornholm med regn lørdag morgen, men det vil trække helt væk om formiddagen og give sol, siger hun.

Temperaturerne lørdag vil ligge på mellem fem og syv grader.

- Det er stadig køligt, men ikke så tosset, fordi det ikke blæser. Det bliver ganske rart for udendørsaktiviteter, siger Bolette Brødsgaard.

Det solrige vejr får ikke lange udsigter, melder meteorologen. Søndag eftermiddag nærmer sig en ny front, der byder på regn. De fleste steder i landet vil søndag aften få regn.

- Det kan også blive blæsende søndag og stedvis kuling ved Vestkysten. Men det bliver ikke farligt vejr, og vi drukner ikke i regn, siger Bolette Brødsgaard.

Temperaturerne vil ligge på mellem seks og ni grader om dagen søndag. Samtidig kan temperaturerne flere nætter nå under frysepunktet.

- I det nordlige Jylland har der været nattefrost natten til fredag.

- Natten til lørdag vil vi komme ned på frysepunktet i det jyske, hvilket kan give glatte veje. Der vil være frostvejr de fleste steder natten til søndag, siger Bolette Brødsgaard.

I næste uge forventer DMI ustadigt vejr med byger og perioder med regn og blæst.