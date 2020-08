Christiansborg flager for første gang med regnbueflag. Det er på tide, at retten til at være den, man er, anderkendes, sagde Folketingets formand om beslutningen.

Regnbueflaget vajer for første gang over Christiansborg

Lørdag blev der for første gang flaget med regnbueflaget på Christiansborg.

Flaget er hejst i den ene af de to flagstænger, der står ved indgangen til Christiansborg. I den anden flagstang hænger Dannebrog.

- I dag vajer regnbueflaget foran Christiansborg, og vi har hejst det for at hylde mangfoldigheden, skriver Folketinget på Twitter.

Et flertal i Folketingets ledelse, præsidiet, besluttede onsdag, at man ønsker at markere og deltage i fejringen af mangfoldighed og retten til at være den, man er.

- Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være.

- På samme måde som demokratiet er for alle. Derfor har et flertal i Præsidiet besluttet at flage med Regnbueflaget lørdag den 22. august, sagde Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), om beslutningen.