Regn målt for første gang på toppen af indlandsisen

Siden man begyndte at måle vejret i 1987, har der ikke været observeret regn der. Men i weekenden den 14. august var temperaturen over frysepunktet, og det regnede i omkring ni timer.

Regnen blev opdaget ved forskningsstationen Summit Camp, der ligger i 3216 meters højde. Indtil i lørdags er nedbøren kun faldet som sne.

DMI skriver Twitter, at deres klimaforsker Martin Stendel bekræfter, at der er observeret regn for første gang på Summit i Grønland siden målingernes start.

- Set i et klimaperspektiv kommer det til at ske oftere i fremtiden ifølge IPCC's nye klimarapport, skriver DMI og henviser dermed til FN's klimapanel.

Ifølge National Snow & Ice Data Center var det et samspil mellem et lavtryk over den canadiske ø Baffin og et højtryk sydøst for Grønland, som resulterede i de unormale plusgrader, der førte til regn, skriver dpa.