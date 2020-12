Register oplever fordobling af anmeldelser om påkørte dyr

Antallet af assistancer for at finde dyr, der er kørt ned på de danske veje, er på 15 år mere end fordoblet.

I dag rykker hundeførerne i gennemsnit ud mere end 20 gange om dagen.

I 2005 skete det i alt 3629 gange - sidste år 7579 gange. Alene fra 2018 til 2019 steg det med seks procent. Det skriver Jyllands-Posten

Udviklingen bekræftes af Falck, der fjerner nogle af de døde dyr fra vejene. I Miljøstyrelsen vurderer specialkonsulent Viktor Bech Pedersen, at alene antallet af hjorte, der bliver dræbt i trafikken, formentlig ligger på 40.000-50.000 - "eller måske endnu flere".

Langtfra alle påkørsler af større dyr bliver anmeldt. Det gælder blandt andet titusindvis af ræve, harer og grævlinge.

Kun en del af de store hjorte, som man efter påkørslen ikke kan finde, bliver anmeldt til Schweiss-registret under Naturstyrelsen. Her forklarer biolog Louise Jensen om udviklingen:

- Vores tal viser, at der i dag bliver kørt mange flere dyr ned end i 2005.

Ifølge Louise Jensen er 83 procent af eftersøgningerne efter råvildt.

- Noget af forklaringen er, at råvildtbestanden er vokset i dele af landet. Trafikken er også steget kraftigt. Man kan heller ikke afvise, at flere bilister har opdaget muligheden for at få hjælp til at finde et påkørt dyr, siger hun til Jyllands-Posten.