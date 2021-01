Regionernes formand vil være næstformand i Venstre

Den første kandidat har meldt sig til udfylde den tomme næstformandsstol i Venstre efter Inger Støjberg. Det er Stephanie Lose, der i dag er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Torsdag skriver hun på Facebook, at hun stiller op til posten. Og hvis hun bliver valgt, har hun tænkt sig at fortolke rollen anderledes end sine forgængere, skriver hun:

- Hvis Venstres medlemmer vælger mig som næstformand, er det min hensigt at koncentrere mig om at arbejde aktivt og engageret på de indre linjer i vores parti med både organisation og politik, og så vil jeg overlade til formanden og folketingsgruppen at tegne Venstres politiske linje i medierne.

Posten som næstformand i Venstre blev ledig, da Inger Støjberg trak sig efter uenigheder med formand Jakob Ellemann-Jensen.

Dermed bliver Stephanie Lose også den første, der fuldtonet og uden forbehold melder sig som kandidat til posten.