Regionsrådsformand om bonus: Ikke praksis jeg vil udbrede

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har mandag aften ikke mulighed for et interview, men skriver i en sms, at hun vil tage sagen op med den ansvarlige koncerndirektør, der har truffet beslutningen om udbetalingen.

Udbetalingen af en bonus på 100.000 kroner til en direktør for implementeringen af den udskældte it-system Sundhedsplatformen får mandag regionsrådsformanden i Region Hovedstaden til at reagere.

- Normalt bruger vi ikke resultatløn i Region Hovedstaden. For vurderingen af om de mål, der er sat, er nået, er ofte mere en skønssag end objektivt fastsat, skriver hun:

- For eksempel om hvorvidt implementeringen af Sundhedsplatformen har været succesfuld eller ej. Derfor vil jeg selvfølgelig tage denne her sag op med den ansvarlige koncerndirektør, der har truffet beslutningen om udbetalingen. For det er ikke en praksis, jeg ønsker, der skal bredes ud.

Den pågældende direktør fik bonussen i november. Det skriver DR Nyheder, der har fået aktindsigt i eftervederlaget hos Region Hovedstaden.

I aftalen om bonussen fremgår det, at direktøren fik den for "det særlige ansvar for Sundhedsplatformens samtidige implementering i Region Hovedstaden og Region Sjælland".

Koncerndirektøren, som Sophie Hæstorp Andersen nu vil tage sagen op med, er Jens Gorden Clausen. Han har underskrevet aftalen om bonussen med direktøren.

Han skriver i et skriftligt svar til DR Nyheder, at direktøren "har leveret Danmarkshistoriens største sundheds-it-system til tiden og inden for den økonomiske ramme".

Desuden lægger han vægt på, at direktøren har knoklet i døgndrift i fire år.

- Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er masser at arbejde med optimering og tilpasning af systemet, før vi kan udnytte det fulde potentiale af vores elektroniske patientjournal, lyder det i svaret.