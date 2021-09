Regionsrådsformand ønsker hjælp udefra til 112-undersøgelse

Berlingske har afdækket problemer med mistede opkald til 112. Formand i regionen vil have ekstern hjælp.

Formanden for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), vil have ekstern hjælp til at undersøge problemerne med mistede 112-opkald.

Han foreslår derfor, at 52-årige Mads Koch Hansen skal deltage i arbejdet. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Mads Koch Hansen har haft en række ledende poster inden for det danske sundhedsvæsen og et indgående kendskab til akutområdet.

Han har tidligere været lægelig direktør for Sygehus Lillebælt. Nu er han rådgiver og konsulent inden for sundhed og ledelse.

Lars Gaardhøj mener derfor, at han kan være med til at stille de rigtige spørgsmål under undersøgelsen.

- Vi skal have genoprettet tilliden til 112. Så for mig er det vigtigt, at vi straks kommer i gang, får afdækket, hvad problemerne er - og får gjort noget ved det, siger Gaardhøj i meddelelsen.

Forslaget skal behandles på et møde i regionsrådet tirsdag aften. Her er en undersøgelse af problemerne på dagsordenen.

Berlingske har den seneste tid afdækket problemer med opkald til 112.

Tusindvis af opkald går tabt, når alarmopkald viderestilles fra Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral.

- Vi tager historierne om forsinkede opkald til 112 meget alvorligt, og vi skal lynhurtigt have klarlagt sagen, så vi ved, hvad vi skal handle på politisk.

- Derfor er arbejdet med at indsamle data og undersøge sagen gået i gang, siger Lars Gaardhøj.

Når en borger ringer 112 , er det en person fra Hovedstadens Beredskab i København, der tager telefonen.

Hvis medarbejderen vurderer, at der er brug for ambulance, bliver opkaldet stillet videre til regionens vagtcentral i Ballerup. Her sidder det sundhedsfaglige personale. De kan sende en ambulance ved at trykke på en knap.

Men ifølge Berlingske mistes opkald i viderestillingen, fordi der er kø på linjen.