Formand for Venstres region Nordjylland, Pernille Roth, har meldt sig ud af partiet. Blandt andet på grund af behandlingen af tidligere næstformand Inger Støjberg (afbilledet).

Regionsformand i Venstre melder sig ud i frustration

Formand for Venstre i Region Nordjylland, Pernille Roth, har forladt partiet i protest mod ledelsen.

Formand for Venstre i Nordjylland Pernille Roth har forladt partiet i frustration over ledelsen. Det skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Hun mener, at partiet favner mindre end tidligere, og udmeldelsen sker også som konsekvens af tidligere næstformand Inger Støjbergs farvel til partiet.

- Jeg har tænkt over retningen i Venstre længe, især siden Inger Støjberg blev vist vejen ud. Og det er ikke en retning, jeg har lyst til at følge.

- Jeg er dybt bekymret for bredden i Venstre, som det seneste år er blevet smallere og smallere, imens man glemmer kernen og medlemmerne. Og jeg er rystet over Jakob Ellemann-Jensen og hans holdninger under minksagen, siger hun til Jyllands-Posten.

Pernille Roth har været medlem af Venstre siden 2003 og sidder i partiets forretningsudvalg.

Udmeldelsen er kulminationen de sidste halvandet års udvikling i partiet, siden Jakob Ellemann-Jensen overtog formandsposten. Hun mener ikke, at han og partiets Folketingsgruppe har "fornemmelsen af, hvad Venstres medlemmer egentlig går op i."

Den nu afgåede regionsformand peger på Jakob Ellemann-Jensens ageren i sagen om mink, hvor han efter hendes opfattelse til en start bakkede op om regeringen.

Desuden henviser hun til Venstres manglende deltagelse i politiforliget, og hvad hun ser som manglende hjerte i den stramme udlændingepolitik.

- Det er masser af stram politik - men jeg giver ikke så meget for det. Man skal mene det, man siger, og det tror jeg ikke på, at Jakob Ellemann og Venstre gør, siger Pernille Roth til Jyllands-Posten.

Desuden er hun også meget uenig i, hvordan Venstres ledelse håndterede Inger Støjberg, der ifølge Jyllands-Posten er Pernille Roths personlige ven.

I december blev Inger Støjberg bedt om at trække sig som næstformand grundet samarbejdsvanskeligheder. I januar stemte Venstre for en rigsretssag mod hende, og i februar meldt hun sig ud ad partiet.

Pernille Roth tror ikke på Jakob Ellemann-Jensens forklaring om, at Inger Støjberg blev bedt om at gå på grund af samarbejdsvanskeligheder.

- Jeg tror, at han synes, at hun er irriterende - på grund af hendes popularitet i blå blok og blandt vælgerne. Nogle steder er Inger jo nærmest kult. Det kan godt være svært for en formand, siger hun.