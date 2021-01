Efter regionsrådsvalget i 2017 lykkedes det Stephanie Lose (V) at sikre sig opbakning i Danske Regioners bestyrelse fra Radikale Venstre, hvilket gjorde hende til formand for Danske Regioner, selv om hun var den eneste af fem regionsrådsformænd, der ikke var socialdemokrat. (Arkivfoto)

Regionernes formand vil være V-næstformand efter partikrise

Forhåndsfavorit og syddansk stemmesluger Stephanie Lose (V) stiller op som næstformand i Venstre efter en kaotisk start på året for partiet.

Hun er formand for Danske Regioner og har som den hidtil eneste meldt sig til at udfylde den tomme næstformandsstol efter Inger Støjberg (V), der trak sig efter uenigheder med formanden.

- Jeg stiller op, fordi jeg tror, jeg kan bidrage til at udvikle Venstres organisation og politik, og jeg tror, det vil være rigtig godt for Venstre at have en næstformand, der har sin base uden for Christiansborg, siger hun.

I årevis har både formand og næstformand ellers haft deres daglige gang i Folketinget. Men Stephanie Lose ønsker en ny tilgang til posten.

Inger Støjberg trådte tilbage efter uenighed med formand Jakob Ellemann-Jensen (V) om mulighederne for en rigsretssag mod Støjberg i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Lose siger med slet skjult henvisning, at hun vil lade det være op til formanden at tegne den politiske linje. Støjberg og Ellemann har flere gange været uenige.

Lose afviser gentagne gange at svare på, om hun går ind for en rigsretssag mod Støjberg.

Kommentatorer og iagttagere har fremhævet Lose som det bedste bud på en ny næstformand, fordi hun er kommunikativ dygtig, hårdtarbejdende, kvinde og favner det jyske og kommunale bagland, hvorfor hun komplimenterer formanden godt.

Hun har stor erfaring med sundhedspolitik, hvilket fylder meget i medierne på grund af corona og den kommende sundhedsreform, der er udskudt. I den brede befolkning er hun dog ikke så kendt, men det passer hende fint, siger hun, for det er ikke den rolle, hun søger.

Desuden har hun en mere afdæmpet facon end Støjberg.

Under de to tidligere formænd var næstformanden de facto kronprins i partiet, men den ambition afviser Lose.

- Jeg har ingen ambitioner om at begynde at gå med diademer. Min tilgang er, at jeg har min daglige base i det regionale Venstre.

- Jeg er regionsrådsformand og genopstiller ved valget i november og håber, at syddanskerne vil genvælge mig som regionsrådsformand. Jeg kommer ikke til at være på vej til Christiansborg, siger hun.

Hun afviser at kende til, om der skulle være modkandidater, eller at posten skulle være klappet af internt i partiet.

Kort efter udmeldingen siger Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), at han ikke ønsker et kampvalg, og han opgiver derfor at stille op. Det siger han til TV Midtvest.

Venstre skal vælge en næstformand på et ekstraordinært landsmøde 24. januar.