Regionerne øger deres lagre af kitler og masker

Også lageret af kitler er vokset fra omkring 657.000 til over en million.

Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, glæder sig over, at lagrene vokser - særligt fordi sundhedsvæsnet snart skal begynde at øge den ikke-coronarelaterede aktivitet igen.

Her anslår Stephanie Lose, at det nuværende lager alene burde dække forbruget af værnemidler i nogle uger.

Derudover har regionerne ifølge Lose fået skaffet sig nogle forholdsvis stabile forsyningslinjer ved at satse på producenter i Danmark.

Men hun advarer om, at situationen hurtigt kan ændre sig. Blandt andet fordi de vigtige FFP2- og FFP3-masker og kitler hurtigt kan blive eftertragtede varer, hvis corona-spredningen tager til.