Regionerne når halvvejs i mål med coronatest søndag

Antallet er et udtryk for gennemførte test og ikke for regionernes testkapacitet. Det er altså muligt for regionerne at teste flere.

Danske Regioner antager, at tallet over testede søndag skyldes, at der er færre henvisninger over weekenden.

Som et led i den nuværende strategi ønsker sundhedsmyndighederne, at antallet af daglige test skal stige uge for uge.

Målet for sidste uge var 5000 test om dagen. Det lykkedes dog kun torsdag og fredag, hvor der begge dage blev foretaget knap 6000 test.