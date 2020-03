Regionerne gør klar til at coronateste 5000 personer dagligt

Alle landets fem regioner får i løbet af de kommende dage mulighed for at teste 5000 borgere dagligt for coronavirus.

Dermed femdobles antallet af test i forhold til det hidtidige niveau, som har ligget omkring 1000 i gennemsnit dagligt.

Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, glæder sig over tallene.

- Testning er en vigtig del af vores indsats i kampen mod coronavirus, og vores fantastiske medarbejdere knokler dag og nat for at øge kapaciteten og teste så mange, de kan, siger hun i meddelelsen.

Meldingen fra regionerne kommer, efter at sundhedsmyndighederne de seneste dage har understreget, at det er nødvendigt at teste flere.

Onsdag lød ambitionen fra Sundhedsstyrelsen, at der skal testes 5000 om dagen for coronavirus.

Torsdag gjorde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, det klart i P1 Orientering, at man gerne vil teste endnu flere. Gerne 10.000 eller flere om dagen, var meldingen.

Danske Regioner oplyser, at der i den nuværende beholdning er til at fastholde niveauet af test i 14 dage.

Derudover har regionerne sat flere initiativer i gang med eksterne leverandører, som kan bidrage til at øge kapaciteten yderligere, lyder det.

Der har ellers tidligere været meldinger om, at hospitalerne, der drives af regionerne, har manglet udstyr for at kunne gennemføre test.

Fredag skriver Berlingske, at Region Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i øjeblikket mangler nødvendige enkeltdele såsom pipetter og plasticbakker.