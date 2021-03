Regioner vil undersøge folkesundheden efter nedlukningen

Danske Regioner vil nedsætte et panel, der skal undersøge nedlukningens konsekvenser for folkesundheden i Danmark.

Det fortæller formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

- Danskernes mentale trivsel er dårligere. Vi har bevæget os mindre og trænet mindre, end vi plejer. Der er også nogen, der har fået forebyggende undersøgelser udskudt, siger hun.

Stephanie Lose siger, at undersøgelsen skal laves, fordi det er vigtigt at få greb om, hvor meget folkesundheden egentlig er påvirket af nedlukningen.

For selv om statistikkerne indikerer nogle problemer med folkesundheden, er det lige så vigtigt at have blik for dem, der netop ikke optræder i statistikkerne.

- Det handler både om patienter, der er udeblevet fra sundhedsvæsenet, hvor vi skal være sikre på, at vi får dem ind til kontrol og undersøgelser. Men det handler også om borgere, som kan blive patienter, hvis vi ikke gør noget nu, siger Stephanie Lose.