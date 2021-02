Regioner testede massevaccination: 37.000 fik et stik

37.554 borgere fik fredag et stik med en vaccine mod coronavirus, da regionerne afholdt generalprøve på massevaccination.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

36.564 personer fik det første vaccinestik, mens 990 fik det andet og afsluttende stik.

Ifølge Magnus Heunicke har 412.358 personer efterhånden påbegyndt vaccination mod coronavirus. Det svarer til 7,1 procent af den danske befolkning.

S-regeringen har et mål om, at der kan vaccineres 100.000 danskere om dagen, når der er vacciner nok til det.

Det skal gerne ske, når der den kommende tid ventes at komme større mængder vaccinedoser til Danmark.

Det var den opgave, regionerne fredag forberedte sig på. Her gjaldt det om at finde ud af, om Danmark er klar til at skrue op for vaccinationerne.

Af samme grund blev der holdt lidt igen med at bruge vaccinerne, som alligevel kom op over 37.000 vaccinationer.

Af de over 400.000 personer, der har påbegyndt vaccination, er 182.074 personer færdigvaccineret. Det vil sige, at de har fået i alt to stik med en coronavaccine.

Det svarer til 3,1 procent af befolkningen.

Danmark har vaccineret mod coronavirus siden 27. december 2020.