Regioner slår alarm - vil have milliarder til hospitalerne

Mandag forhandler regionerne om næste års økonomi med staten. Der er brug for milliarder, mener regionerne.

De danske hospitaler har brug for en solid saltvandsindsprøjtning.

Sådan er meldingen fra Danske Regioner, inden de årlige økonomiforhandlinger med staten mandag begynder.

Ifølge næstformand Ulla Astman (S) er der ingen vej udenom - der skal betydelige investeringer til næste år.

- Vi har brug for nyt medicoudstyr og fornyelse af vores digitale infrastruktur for at være effektive og følge med udviklingen.

- Vores bygninger skal også renoveres, og vi skal ombygge for at tilbyde tidssvarende behandlinger, siger hun i en meddelelse.

For at bevare det nuværende niveau skal der bruges fem milliarder kroner næste år til bygning og udstyr, vurderer regionerne.

Skal det løftes, skal der bruges yderligere 900 millioner kroner.

Derudover skal der næste år også bruges ekstra 2,1 milliarder kroner til selve driften - for eksempel løn til de ansatte.

I år har regionerne omkring 122 milliarder kroner til drift af sundhedsvæsenet.

Sidste års økonomiaftale gav regionerne og hospitalerne 1,3 milliarder kroner ekstra til den generelle drift.

Her fik regionerne også 3,1 milliarder kroner til at dække de store ekstraudgifter, som corona har givet.