Regioner skal finde flere steder til at teste for coronasmitte

Sundhedsstyrelsen beder nu landets fem regioner om at komme med bud på, hvordan de kan skrue op for kapaciteten til at teste for coronasmitte.

Som det er nu, er det de infektionsmedicinske afdelinger på seks sygehuse landet over, der står for udredningen.

Det drejer sig om Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Slagelse Sygehus.

Men der er brug for at skrue op for kapaciteten og aflaste disse afdelinger, lyder det fra Bolette Søborg.

- Det er for at aflaste de infektionsmedicinske afdelinger, der lige nu tager patienter ind på isolationsstuer.

- Derved anvender de noget af deres isolationskapacitet til at teste, og det er uhensigtsmæssigt, siger Bolette Søborg.

Aktuelt er der 20 coronasmittede personer herhjemme, herunder en person fra Færøerne.

Flere end 550 personer er blevet testet, og det er en opgave, som fylder meget ude på de infektionsmedicinske afdelinger.

Sundhedsstyrelsen beder også regionerne overveje, om man i de nye faciliteter eller mobile klinikker kan gøre brug af såkaldt instrueret selvtestning.

Det er en måde, hvor en eller flere personer tester sig selv under opsyn af personale.

- Fordelen er, at personalet kan stå på afstand og instruere folk i at teste sig selv.

- Så kan man dels teste flere på én gang, og personalet skal bruge færre beskyttelsesmidler, fordi de ikke behøver at skifte mellem hver patient, siger Bolette Søborg.

Baggrunden for de nye retningslinjer er, at myndighederne forventer flere smittede.

Man har justeret på definitionen af kriterierne for, hvornår en patient bør tjekkes for coronavirus.

Nu behøver man eksempelvis ikke længere at have feber for at blive tjekket for coronavirus.

- Det at vi ændrer på vores case definition gør, at der vil komme flere mulige smittetilfælde, der skal testes, siger Bolette Søborg.

Man skal dog fortsat have symptomer som eksempelvis hoste eller åndedrætsbesvær. Desuden skal man have opholdt sig i et risikoområde eller været i kontakt med en smittet person.