Regioner runder en halv million test for coronasmitte

Helt nøjagtigt er der gennemført i alt 501.905 test for Covid-19 - sygdommen der udløses af coronavirus - ude på landets sygehuse.

Det første danske tilfælde af corona blev konstateret 27. februar.

Det var en medarbejder fra TV2 News, der havde pådraget sig virusset under en skiferie i Norditalien.

Den danske teststrategi har skiftet flere gange undervejs.

Til at begynde med var det kun de alvorligt syge, der skulle testes.

Senere blev det ændret, så også personer med lette symptomer kunne testes.

Senest er der fra mandag givet grønt lys til, at også personer uden symptomer kan blive testet for coronavirus.

Den seneste måned er der på hverdage i gennemsnit foretaget over 12.500 daglige test på sygehusene.

Det er de fem regioner, der driver sygehusene.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), erkender, at der har været udfordringer undervejs med at skaffe tilstrækkelig meget kapacitet.

- I en kritisk situation formåede vi at holde hovedet koldt og finde nye løsninger. Det skyldes ikke mindst den opbakning og samarbejdsvilje, vi har mødt hos dansk erhvervsliv, siger hun i en pressemeddelelse.

Regionerne samarbejder med blandt andre Novo Nordisk om at sikre testkapacitet.

Indtil nu har regionerne stået for 85 procent af alle coronatest i det såkaldte sundhedsspor

Her tester man primært borgere med symptomer, indlagte patienter og sundhedspersonale.

Der kører også et såkaldt samfundsspor. Her tester man personer uden symptomer, og det foregår i hvide telte i 16 byer landet over.

Disse telte drives af Testcenter Danmark.

Der var frem til onsdag foretaget i alt 57.127 test i det regi, viser tal fra Statens Serum Institut.

De seneste tal fra onsdag viser, at der i alt er registreret 11.480 coronasmittede danskere. 10.106 af dem har overstået infektionen.

Der er registreret 565 coronarelaterede dødsfald.