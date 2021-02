Regioner opfordrer: bliv testet - masser ledig kapacitet

Der er masser ledige testtider på pcr-testen, den der tester i halsen. Og det er en kapacitet, som danskerne bør udnytte noget mere, lyder det fra Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

- At få en test er fortsat et af vores vigtigste våben, når vi skal holde smittetrykket nede. Derfor skal vi huske hinanden på at udnytte den ledige testkapacitet, som vi i øjeblikket har i TestCenter Danmark over hele landet, siger hun.