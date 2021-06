Finansminister Nicolai Wammen (S) har holdt forhandlinger om en økonomiaftale med regionerne for 2022 i Finansministeriet.

Regioner og regering indgår aftale med lille løft til sygehuse

Ny aftale om økonomien for regionerne er på knap 1,2 milliarder kroner til driften efter forhandlinger.

Regionerne indgår efter hårde forhandlinger en aftale med regeringen om økonomien for næste år. Aftalen giver et lille løft til regionerne, der driver landets sygehuse.

Regeringen er godt tilfreds ifølge finansminister Nicolai Wammen (S).

- Det er et markant løft, vi giver her, men der vil stadig være prioriteringsdiskussioner. Men denne aftale betyder, at vi kan udvikle vores sundhedsvæsen og dække det demografiske træk, siger han ved præsentationen.

Han uddyber, at der er krav om effektiviseringer i regionerne, som gør, at der bliver frigjort flere penge.

Den samlede aftale er på 1,185 milliarder kroner til driften, som skal ses i lyset af regionernes krav om 2,1 milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet.

Ifølge regionerne vil løftet ikke være nok til at dække de stigende medicinpriser, behovet for ny teknologi og forventningerne om et stadigt bedre sundhedsvæsen.

Regionerne har brug for mindst en milliard kroner ekstra årligt alene for at opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre og børn vokser.

Dermed er det reelle løft på knap 0,2 milliarder kroner - altså 200 millioner kroner - hvis man tager højde for det, der kaldes demografien.

Sundhedspersonalet har stået i frontlinjen under coronakrisen, har regionerne fremhævet. Finansministeren takker da også personalet "for deres fantastiske indsats under krisen".

Det gjorde, at forventningerne var høje på forhånd. Men regeringen har altså ikke fundet penge nok i statskassen til at indfri håbet.

Aftalen er indgået efter lange og hårde forhandlinger, fortæller formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i dagligdagen oplever et sundhedsvæsen, som er presset af, at der kommer flere i den alder, hvor man bruger sundhedsvæsenet oftere.

- Forhandlingerne har været svære, og med den aftale, der er landet nu, får vi et væsentligt løft til at kunne håndtere nogle af de udfordringer, vi står med, samtidig med at vi i regionerne skal arbejde med at prioritere skarpt, siger hun.

Aftalen indeholder kompensation af regionerne for ekstraordinære udgifter til håndteringen af coronavirus.

Regionerne forpligter sig til at nedbringe udgifterne til konsulenter med yderligere 100 millioner kroner årligt fra 2025.

Forhandlingerne har stået på siden maj.

Tirsdag aften indgik regeringen en aftale med kommunerne, som også indeholder et løft. Men landets borgmestre og sociale organisationer mener ikke, at det var stort nok.