Regioner og læger er enige: Lægerne skal se flere patienter

De praktiserende lægers rolle skal udvides i fremtidens sundhedsvæsen, så lægerne skal se flere patienter.

Det er den overordnede vision, som Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) kommer med i fællesskab.

Meldingen kommer forud for forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis. De begynder mandag.

Den fælles vision beskriver, hvordan parterne ser på udviklingen for almen praksis frem mod 2030.

- Vi mener, den praktiserende læge skal have en mere central rolle, hvor almen praksis er ansvarlig for det samlede forløb for patienterne, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

- Lægen er også tovholder i dag, men vi ønsker, at patienterne får langt mere støtte i den tovholderfunktion.

- Det gælder også, når patienterne har brug for at komme på sygehuset. Det er stadig den praktiserende læge, der er tovholder for patienten, siger Stephanie Lose.

Visionen indebærer, at lægerne i fremtiden i højere grad vil bruge ny teknologi. Og de vil mere og mere drive praksis sammen i fælles lægehuse sammenlignet med i dag.

I de fælles lægehuse kan de ansætte sekretærer og sygeplejersker og tilknytte sosu-assistenter, fysioterapeuter, jordemødre og bioanalytikere.

Hvis visionen skal blive til noget, så hviler den på udsigten til flere læger i fremtiden.

Det er vigtigt, at der fremover prioriteres blandt patienterne. Det siger Christian Freitag. Han er formand for PLO.

- Nogle patienter skal have mere af lægens tid end andre, i stedet for at vi tildeler alle den samme bid af kagen, siger han til Jyllands-Posten.

- Patienter med størst behov og de mest komplekse forløb skal vi bruge kræfterne på, mens andre mere selvhjulpne enten i højere grad skal hjælpes af det øvrige personale på klinikken eller langt hen ad vejen klare sig selv ved hjælp med støtte fra apps eller anden form for vejledning, siger han.