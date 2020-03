Regioner kan ikke love coronatest til alt sundhedspersonale

På grund af flere forhold kan regionerne ikke love alle medarbejdere inden for sundhedsvæsenet at blive testet for coronavirus.

Det skyldes midlertidige forsyningsproblemer og et stort pres på kapaciteten, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

I en anden pressemeddelelse oplyser Region Syddanmark, at de bliver nødt til midlertidigt at stoppe for test af sundhedspersonalet på grund af mangel på reagenser til test.

Meldingerne kommer, efter at Sundhedsstyrelsen forleden opdaterede sine retningslinjer om håndtering af Covid-19, som er den sygdom, man får af at være smittet med coronavirus.

I retningslinjerne lød det, at medarbejdere i sundhedsvæsenet, der varetager kritiske funktioner og udviser let til moderate symptomer på Covid-19, kan blive udredt og eventuelt testet for coronavirus, hvis arbejdsgiver og læge vurderer, at der er brug for en hurtig raskmelding.

Men på grund af situationen kan det være nødvendigt for en region at prioritere at teste de danskere, som er mest alvorligt syge, og ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der har let til moderate symptomer.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), finder det helt forståeligt, hvis man som medarbejder er bekymret og ønsker at blive testet.

Men hun understreger, at det er nødvendigt for sundhedsvæsenet at bruge testressourcerne med omtanke.

- Jeg har fuld forståelse for, at medarbejdere på både hospitaler og plejehjem kan føle sig usikre og nervøse over, om de bliver smittet eller kan smitte andre, når de er på arbejde.

- Det er dog langtfra alle af dem, der ønsker at blive testet, som lever op til kriterierne for test af medarbejdere, siger Stephanie Lose.

Hos Region Syddanmark forklarer man, at reagenser er en mangelvare i hele landet.

Det skyldes, at leverancen fra producenten Roche Diagnostics, som ellers var stillet i udsigt, ikke kommer.

- Der arbejdes på højtryk for at sikre nye leverancer til landet snarest muligt, skriver regionen i pressemeddelelsen.