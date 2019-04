Regioner har allerede svært ved at finde sygeplejersker

For ikke bare kommer der til at mangle sygeplejersker, de kan allerede være svære at skaffe.

- Vi kan se allerede nu, at vi har rekrutteringsudfordringer flere steder. Og ser vi frem, så kommer der mange, mange flere ældre.

- Det betyder, at vi kommer til at opleve decideret sygeplejerskemangel de kommende år, hvis ikke der bliver gjort noget nu, siger regionsrådsformand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S).

Forslagene fra organisationerne Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning ligger ud over en allerede indgået politisk aftale, der skal øge antallet af sygeplejersker med 1100.

Det skal hovedsageligt ske ved at øge optaget på uddannelsen.

Organisationerne foreslår blandt andet at fjerne besparelserne på uddannelserne, sikre fuldtidsarbejde til nyuddannede og ikke mindst et løft af løn- og arbejdsvilkår.

Sidstnævnte skal trække allerede uddannede sygeplejersker tilbage til det offentlige.

Det kan Danske Regioner dog ikke gøre med sine nuværende budgetter, lyder det.

- Vi har ikke penge til et lønløft eller et løft af arbejdsmiljøet i regionernes budget. Så det er noget, regeringen og Folketinget skal finde penge til, hvis det skal ske, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Vi ved ikke præcist, hvor mange sygeplejersker vi kommer til at mangle. Men vi ved, at vi kommer til at mangle sygeplejersker.

- Så det er vigtigt, at flere gennemfører uddannelserne, og at flere af dem, der arbejder uden for vores sundhedsvæsen, vender tilbage.

Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings forslag skal skaffe yderligere 2400 sygeplejersker frem mod 2026 oven i de 1100, som en eksisterende politisk aftale står til at skaffe.