Regioner får en milliard ekstra kroner til sundhed

- Det vigtigste for mig i denne her aftale er, at vi bliver ved med at investere i sundhed og velfærd. Og at det er en aftale, der kigger fremad.

- Vi sikrer en milliard kroner ekstra til bedre kvalitet og bedre behandling, siger ministeren.

200 millioner af den ekstra milliard er øremærket til psykiatrien.

Sundhedssektoren er presset af, at medicinpriserne stiger og der kommer flere ældre. Derfor er der behov for flere penge.

- Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har lyttet til vores argumenter og anerkendt behovet for et substantielt løft til det sundhedsvæsen, som vi alle nyder godt af, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Samtidig fjernes det omstridte produktivitetskrav, der har pålagt sundhedssektoren at finde besparelser for to procent hvert år. Det har længe været et ønske fra regionerne at komme af med kravet.

- Jeg er meget glad for, at vi nu definitivt kan vinke farvel til produktivitetskravet, og at vi i stedet går aktivt ind i arbejdet med at omstille sundhedsvæsenet - med fokus på nærhed og sammenhæng, skriver Stephanie Lose.

Finansminister Kristian Jensen er også glad for, at produktivitetskravet er fortid.

- Vi har kunnet se, at kravet ikke altid har været til gavn for patienterne. Så nu laver vi en ny måde, så vi får en styring, der er til gavn for patienterne, siger han.

Aktivitetspuljen på 1,4 milliarder kroner bliver fjernet. Det var en pulje, hvor sundhedssektoren kunne få en slags bonus, hvis den overgik aftalte mål for effektivitet.