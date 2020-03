Regioner arbejder på plan for at udbygge testkapacitet

Mens sundhedsmyndighederne søndag har meddelt, at langt flere skal testes for coronavirus, så er der endnu ikke nogen konkret model for, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Hun siger, at der fortsat er kapacitet til at teste borgere med symptomer. Men at medarbejdere i sundheds- og ældreplejen må vente lidt endnu.

- Vi vil gerne understrege, at der er kapacitet til at teste de borgere, der skal testes jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Det er især medarbejdere, vi ikke har testet på nuværende tidspunkt. Og vi har en meget stærk opmærksomhed på at få skaleret det op så hurtigt som muligt, siger Stephanie Lose.

I de nye anbefalinger fra myndighederne fremgår det, at der skal være en "lavere tærskel" for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.

Det gælder blandt andet flere grupper af patienter med lette symptomer, der bliver henvist til sygehusene. De skal i højere grad testet.

Det samme gælder fødende kvinder med symptomer samt nyfødte børn.

Ændringerne i myndighedernes teststrategi kommer på et tidspunkt, hvor det danske sundhedsvæsen er presset på kapacitet til at teste.

Det har medført, at sundhedsvæsenet dropper at teste sundhedspersonale og danskere med symptomer, blandt andet fordi det rette udstyr mangler.

Meldingen er imidlertid fra myndighederne søndag, at flere ansatte på sundheds- og ældreområdet kan testes.

Ifølge Stephanie Lose er man i fuld gang med at finde ud af hvordan.

- Vi arbejder både på en plan A, plan B og plan C. Det vil sige, at vi afsøger muligheder for at få normale leverancer ind.

- Vi arbejder sammen med private virksomheder, som har budt sig til med gode løsninger, og så afsøger vi selvfølgelig også helt alternative løsninger, siger hun og tilføjer, at der går nogle dage, før det kommer til at vise sig på sygehusene.

- Vi håber meget, at vi kommer til at se nogle af effekterne af det i løbet af den kommende uge, siger Stephanie Lose.