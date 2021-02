Regioner: Psykologer skal se flere patienter fra det offentlige

Det er nødvendigt at få psykologer til at tage flere patienter under den offentlige sygesikring, hvis man skal nedbringe ventetiden for behandling af angst og depression.

En opgørelse fra Dansk Psykolog Forening viser, at den gennemsnitlige ventetid i januar lå på 12,3 uger. Det er noget af det længste, psykologernes forening har registreret.

- Ventetiden er ikke meget anderledes, end den plejer at være, siger Anders Kühnau.

- Men det er klart, at vi har set en stigning i antallet, der søger hjælp for angst og depression.

- Vi skal selvfølgelig yde behandling til dem, der har brug for hjælp. Det kan vi også med den økonomi, der er afsat, og med de psykologer, vi har, siger han.

Det er særligt en stigning i efterspørgslen efter psykologbehandling under coronakrisen, som har fået ventelisterne til at vokse.

Fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal sidste år, er der eksempelvis sket en stigning på 36 procent, når det gælder behandling af angst, viser opgørelsen fra Dansk Psykolog Forening.

Opgørelsen omfatter borgere fra 22 til 38 år, som kan få 60 procent tilskud fra det offentlige til psykologbehandling.

Anders Kühnau mener, at der er plads inden for det offentlige til at tage flere ind fra ventelisterne.

Men det kræver, at de psykologer, der er tilknyttet, tager færre private patienter.

- Vi har desværre alt for mange psykologer, som bruger rigtig meget af deres tid på at tage private patienter ind i stedet for at fokusere i højere grad på de patienter, der kommer ind med hjælp fra sygesikringen, siger Anders Kühnau.

Han er også klar til at stille krav til psykologerne.

- Det gør vi allerede. Derfor har vi nogle minimumsgrænser inden for eksempelvis angst og depression.

- Jeg er indstillet på, at vi hæver de minimumsgrænser, så dem, der er tilknyttet den offentlige sygesikring, behandlinger nogle flere patienter, siger formanden.

Ifølge Dansk Psykolog Forening er det dog nogle andre tiltag, der skal til for at sikre hurtigere psykologhjælp.

Foreningen vil blandt andet oprette flere ydernumre. Men det mener Anders Kühnau ikke er den rigtige vej at gå.

- Det giver ikke mening at have flere ydernumre nogle steder, hvor vi i forvejen har ydernumre, der ikke leverer særlig meget på den offentlige sygesikring.

- Der er det bedre at bede dem om at levere mere på den offentlige sygesikring, siger han.

Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening skal i løbet af første kvartal mødes og drøfte eventuelle løsninger.

Anders Kühnau håber, at de to parter kan blive enige om en løsning umiddelbart efter.