Regioner: Nyt råd skal sikre mest sundhed for pengene

En enig bestyrelse i Danske Regioner har besluttet at arbejde for at etablere et behandlingsråd som en pendant til Medicinrådet, der blev nedsat for to år siden.

Sådan nogle spørgsmål forestiller Danske Regioner sig, at et nyt behandlingsråd kan tage stilling til.

Et behandlingsråd skal vurdere, om effekten af nye behandlinger i sundhedsvæsnet står mål med det, de koster, fordi sundhedsvæsnet ifølge regionerne er under større pres end nogensinde før.

Et behandlingsråd kan prioritere ressourcerne, så patienterne får mest mulig sundhed for pengene, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

- Hvis vi stadig skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor patienterne får en rigtig god behandling, så skal vi sikre, at patienterne får den behandling, som giver mest mulig sundhed for pengene, siger Stephanie Lose.

- Det betyder også, at vi skal finde ud af, hvad der ikke virker særligt godt, eller hvad der er for dyrt i forhold til den effekt, man får ud af det, siger hun.

Men hvordan sikrer man, at regionerne ikke prioriterer at få kassen til at stemme i stedet for at tilbyde de bedste behandlinger?

- Det er vigtigt, at et behandlingsråd arbejder med armslængde til det politiske system, men samtidig er det vigtigt, at afstanden mellem behandlingsrådet og hospitalsgangen bliver så kort som muligt, siger Stephanie Lose.

Formanden for regionerne håber nu, at en kommende regering vil give regionerne arbejdsro til at komme videre med planerne om et behandlingsråd.