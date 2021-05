Regioner: Nærhospitaler vil give trivsel i hele Danmark

Det er nogle af de tiltag formand Stephanie Lose (V) præsenterer i sin tale torsdag på Danske Regioners generalforsamling. Hun mener, at tiltagene skal til for at skabe bedre sammenhængskraft i Danmark.

- Vi er optagede af, at Danmark er dækket af gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse, så det er attraktivt at bo i alle dele af landet, siger Stephanie Lose.

Hun fokuserer på, hvordan sammenhængen mellem land og by er centralt i regionernes samarbejde. Og argumenterer for, at det er regionale strategier, der er udgangspunktet for arbejdet, som skal gøre det mere attraktivt at bo uden for større byer.

Det skal sikre balancen, når det kommer til trivsel i alle dele af landet.

Arbejdet for at sikre, at borgere har adgang til nære sundhedstilbud og god lægedækning, mener hun er særligt vigtigt. Det skal ske gennem specialiserede sundhedshuse, som også kendes som nærhospitaler.

- Vi i regionerne vil arbejde med at udbygge dækningen af praktiserende speciallæger, så borgere over hele Danmark får nem adgang til specialiserede tilbud, siger hun.

Også uddannelser er vigtige for at sikre, at det er attraktivt at slå sig ned i et område uden for de større byer, fortæller hun.

- Blandt andet har lægeuddannelsen i Aalborg bidraget til bedre lægedækning, da de unge læger ofte bliver boede, der hvor de tager deres uddannelse, siger hun.

Og samtidig skal den kollektive trafik forbedres, mener Stephanie Lose.

- Vi ser det som naturligt, at de store investeringsbehov i lokalbanerne og udgifterne til grønne drivmidler i busserne vil få høj prioritet i de politiske forhandlinger om en ny national infrastrukturplan, siger hun.

Behovet for at følge borgernes forventninger, nye behandlingsmuligheder er stort, fortæller hun. Derfor håber hun at regeringen i økonomiaftalen for 2022, vil bakke op om den regionale økonomi.

Hvilket er årsagen til at Danske Regioner til forhandlinger med et ønske om 2,1 milliard kroner ekstra, forklarer hun.

I sin tale fortæller Stephanie Lose også, at Danske Regioner har samlet eksperter og patientregioner for at afklare, hvordan man kan afbøde konsekvenserne af nedlukningerne i sundhedsvæsnet under coronakrisen.

Hun forventer, at konklusionerne kan præsenteres frem imod sommerferien.