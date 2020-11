Region tilbyder krisehjælp til pressede minkavlere

Region Nordjylland aktiverer det psykosociale beredskab for at støtte minkavlere, der er kastet ud i krise.

Region Nordjylland tilbyder nu krisehjælp til minkavlere, ansatte og eventuelle pårørende.

- Denne gruppe af borgere befinder sig i en ekstraordinært presset situation, hvor de på kort tid har set deres livsværk og levebrød blive revet væk.

- De er under et ekstremt pres, og derfor vælger vi at aktivere det psykosociale beredskab for at støtte disse borgere i denne ulykkelige situation, siger direktør for kvalitet og patientforløb Jan Mainz, Psykiatrien i Region Nordjylland.

Hjælpen kommer, efter at regeringen har beordret masseaflivning af op mod 17 millioner mink landet over.

Det skyldes, at coronavirus har spredt sig til et større antal minkfarme.

Samtidig er der konstateret et muteret coronavirus hos mink, som har spredt sig til mennesker.

Det er mindre følsomt over for antistoffer og kan dermed underminere effekten af en kommende vaccine mod coronavirus.

Beslutningen har kastet minkerhvervet ud i en historisk krise.

- Det gør dybt indtryk på mig, når jeg kan se, hvor vidtrækkende konsekvenser aflivningen af den danske minkbestand har for den enkelte nordjyske avler.

- Det er en traumatisk oplevelse, som der kan være brug for hjælp udefra til at bearbejde, siger Ulla Astman (S), formand for Region Nordjylland.

Det psykosociale beredskab i regionen har til opgave hurtigt at kunne etablere en hjælpeindsats, hvis der opstår en omfattende og kritisk situation, hvor mange er kommet til skade eller på anden vis har lidt overlast.

- Selvfølgelig har andre mennesker også prøvet, at deres arbejdsplads lukker, og de mister deres job.

- Men det er jo sjældent, at vi ser det ske på den her måde fra den ene dag til den anden, hvor også alle dyrene skal aflives.

- Det er en ekstremt svær situation, siger Ulla Astman.

Der findes også kommunale tilbud om krisehjælp, så regionens tilbud skal ses som et supplement.

Tilbuddet om hjælp gælder både minkavlere, ansatte og pårørende, og der vil ifølge regionsformanden også være mulighed for at få hjælp i weekenden.

Man kan finde yderligere oplysninger om mulighederne for at få hjælp på regionens hjemmeside.