Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark, erkender, at hun skulle have været varsom med at bruge ordet "dokumentere" i forbindelse med rapport om konsekvenser af forurening fra Grindsted-værket. (Arkivfoto)

Region så bort fra indvending fra forsker i Grindsted-sag

Rapport dokumenterede, at det er sikkert at bo i Grindsted trods forurening, sagde region trods indvending.

Region Syddanmark konkluderede sidste år på baggrund af en rapport, at man kunne dokumentere, at det var sikkert at bo i Grindsted trods tidligere forurening fra Grindstedværket.

Det blev konkluderet, selv om forskningslederen bag rapporten ikke mente, at man kunne dokumentere det.

Det skriver Information, der har fået aktindsigt i et udkast til pressemeddelelsen om rapportens resultater.

Regionsformand Stephanie Lose (V) udtalte i pressemeddelelsen, at "vi nu kan dokumentere, at det generelt er sikkert at bo og færdes i Grindsted".

I udkastet til pressemeddelelsen kommenterede forskningslederen, at "det er et stærkt udtryk, at det kan dokumenteres," at det er sikkert og trygt at bo i Grindsted.

- Det er en politisk fortolkning, men ikke noget, rapporten kan dokumentere, skrev forskningslederen i sin kommentar ifølge Information.

Ifølge Stephanie Lose henviser formuleringen til, at der i undersøgelsen er påvist en signifikant lavere dødelighed i Grindsted i forhold til sammenlignelige byer.

- Men set i bakspejlet, så skal man altid være varsom med at bruge ordet "dokumentere" i sammenhæng med statistiske undersøgelser, siger hun til Information.

Stephanie Lose fortæller, at hun ikke blev informeret af sit embedsværk i Region Syddanmark om forskningslederens indvending omkring ordet "dokumentere".

Stephanie Lose har "ingen kommentarer" til, at hendes embedsværk har set forskningslederens kommentar.

Undersøgelsen blev igangsat i 2018 og har fået navnet Grindsted-rapporten.

Den skulle afdække, om man bliver syg af at bo i byen som følge af forureningen fra Grindstedværket, der mellem 1924 og 1976 deponerede giftigt affald og forurenet spildevand flere steder i og omkring byen.

Konklusionen i rapporten var, at borgere i Grindsted ikke er mere syge end sammenlignelige byer. Derfor blev der ikke fulgt op på undersøgelsen.

Regionen varslede torsdag, at den vil indkalde en tværfaglig forskergruppe for at diskutere, om en opfølgende undersøgelse alligevel bør iværksættes.

Ifølge regionen sker det på grund af kendskab til flere mulige tilfælde af nervesygdommen als i Grindsted.