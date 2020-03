Region indkøber svømmebriller som beskyttelse til sundhedspersonale

I Region Syddanmark er der mangel på særligt mundbund og ansigtsvesir, og for at beskytte sundhedspersonalet mod coronavirus har regionen indkøbt svømmebiller.

Virus skal ind i kroppen gennem slimhinderne. Det kan være mund, næse og øjne, som derfor også helst skal beskyttes.

Den seneste tid er der blevet advaret om mangel på mundbind og andre værnemidler i sundhedsvæsnet og ældreplejen.

I weekenden måtte Lægemiddelstyrelsen, som under coronaudbruddet har fået ansvar for værnemidler, derfor opfordre landets hospitaler til at spare så meget som muligt på håndsprit og ansigtsmasker.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), lægger heller ikke skjul på, at der er mangel på værnemidler til landets sundhedspersonale.

- Over hele landet er situationen omkring værnemidler alvorlig. Derfor er der også brug for, at vi sparer mest muligt på værnemidlerne uden at gå på kompromis med hverken patienterne eller medarbejdernes sikkerhed, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, til Jyllands-Posten.

Mandag eftermiddag oplyste Lægemiddelstyrelsen, at en del af Danmarks industri vil blive omstillet til produktion af værnemidler.

- Vi er i fuld gang med at trykke virksomheder blidt på maven og skubbe døre ind, så vi kan få en national produktion i gang af nogle af de værnemidler, vi mangler i øjeblikket, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, til Jyllands-Posten.