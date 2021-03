Region indberetter alvorlige symptomer hos to nyvaccinerede - den ene døde

To ansatte i Region Hovedstaden blev indlagt inden for to uger efter vaccination med henholdsvis symptomer på blodprop i hjernen og hjerneblødning. Regionen har indberettet sagerne, men det er endnu uvist, om de har noget med vaccinationen at gøre. (Arkivfoto).

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix