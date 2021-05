Region Syddanmarks psykiatri forbereder sig på udrejsecenter

Psykiatrien i Region Syddanmark er begyndt at forberede sig på et nyt udrejsecenter på Langeland, der skal huse udvisningsdømte og kriminelle udlændinge.

Her fandt man ud af, at beboerne på udrejsecentret belastede en i forvejen presset regionspsykiatri.

Derfor vil man i Region Syddanmark nu gå i dialog med Region Midtjylland for at høste erfaringer, så man kan være bedre rustet til at håndtere følgeeffekterne af et nyt udrejsecenter på Langeland.