I Region Syddanmark skal negative coronatest komme fra det offentlige, hvis man som patient eller besøgende skal fremvise en negativ test for at komme ind på et sygehus. (Arkivfoto.)

Region Syddanmark skærper krav til fremvisning af negativ test

Hvis man som patient eller besøgende skal fremvise en negativ coronatest for at komme ind på et sygehus i Region Syddanmark, så skal den fremover være fra offentlige testcentre.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have et hurtigt svar og derfor får foretaget test i det private. Men vi er simpelthen nødt til at kunne stole på, at resultaterne af testen er korrekte, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

- Når man skal ind på et sygehus med mange syge mennesker, så er vi nødt til at vide, at testen er god nok.

Det er kun i nogle tilfælde, at det er nødvendigt at fremvise en negativ coronatest for at komme ind på Region Syddanmarks sygehuse.

Det skærpede krav kommer, efter at en ekspertgruppe onsdag slog fast, at antigen-test - de såkaldte lyntest - kun skal ses som et supplement til PCR-test, som det offentlige benytter.

Man kan nemlig ikke være sikker på, at man ikke er smittet med coronavirus, hvis man tager en antigen-test, lød det fra ekspertgruppen.

Det skyldes, at antigen-test ifølge et fransk studie har en markant lavere følsomhed end PCR-test.

Det fransk studie har analyseret tre kendte antigen-test. Her var følsomheden kun på mellem 55 procent og 60 procent i forhold til PCR-test.

Producenterne angiver ellers, at følsomheden er på mellem 93 og 98 procent.

Til gengæld kan positive antigen-test godt bruges i smittehåndtering og kontaktopsporing.

Ekspertgruppen er nedsat af Det faglige råd for klinisk mikrobiologi og har deltagelse af Statens Serum Institut og Danske Regioner.

Antigen-test kan give svar på en coronatest på 15 til 30 minutter. En PCR-test tager op mod tre timer, men i det offentlige testsystem får man normalt først svar en til to dage, efter at testen er foretaget.

Det skyldes blandt andet, at testen skal analyseres på et laboratorie, og at der er stort pres på testsystemet.