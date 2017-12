Region Syd kæmper for at få lægeuddannelse til Esbjerg

Det får nu Syddansk Universitet og Sydvestjysk Sygehus til at foreslå, at der oprettes en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

Det skal få flere læger til at bosætte sig i området efter endt uddannelse og dermed afhjælpe lægemanglen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) bakker op om forslaget.

- Det er en rigtig interessant tanke, at vi i stedet for at bruge en masse ressourcer på at få læger til at flytte til Vestjylland, vender det hele på hovedet og flytter lægeuddannelsen til Vestjylland, siger Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

- Vi har en stor udfordring med at få læger til landsdelen, så hvis dette tiltag kan få lægerne til at slå sig ned i området, så hilser jeg det meget velkomment, siger hun.

Regionsrådsformanden har sammen med rektor ved Syddansk Universitet, Henrik Dam, sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og uddannelsesminister Søren Pind (V), hvor de opfordrer ministrene til at bakke op om forslaget.

Tanken bag forslaget er, at de lægestuderende skal slå sig ned i området, når de er i begyndelsen af 20'erne og endnu ikke er så fast etablerede.

Så er der ifølge parternes vurdering større sandsynlighed for, at de bliver boende efter endt uddannelse.

Regionen skønner, at antallet af nye læger, der slår sig ned i Esbjerg-området hvert år, vil stige med 18-30 læger, hvis den nye uddannelse bliver en realitet.

Man kan i dag læse medicin i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Aalborg fik uddannelsen i 2010, og erfaringerne er ifølge Region Syddanmark gode.

Det har nemlig vist sig, at 15 ud af 21 medicinske kandidater er blevet i landsdelen efter endt uddannelse.