Region Sjælland overtager lægevagten fra praktiserende læger

Som den første region uden for hovedstaden vil Region Sjælland selv stå for at drive lægevagten.

Regionen har indgået en aftale med de praktiserende læger, der står for lægevagten i dag, om at overtage ansvaret frem mod 2022.

- Vi vil nu bruge det næste år på at tilrettelægge, hvordan vi helt konkret vil drive lægevagten på den længere bane, når vi overtager ledelsen i oktober 2022, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.

Lægevagten er den instans borgerne ringer til, når de almindelige lægekonsultationer er lukket om aftenen og i weekenden.

Allerede til september begynder den gradvise overdragelse af lægevagten til regionen.

Det sker, når Region Sjælland overtager bemandingen af lægevagten i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

Fra oktober 2022 vil regionen have overtaget den samlede ledelse af lægevagten og stå for ansvaret for at bemande lægevagten.

De 11 nuværende konsultationssteder, der er spredt ud over regionen, fastholdes.

Aftalen er indgået mellem regionen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og kommer, efter at PLO Sjælland i foråret opsagde den nuværende aftale.

- Hverdagen i almen praksis er blevet meget travl, og der lægges så mange timer i vores lægehuse, at det for mange af mine medlemmer er tiltagende svært at have overskud til at tage lægevagter ved siden af fuldtidsarbejdet i klinikkerne, siger formand for PLO Sjælland Camilla Høegh-Guldberg i pressemeddelelsen.

Hun mener, at den nye aftale sikrer borgerne "et nært lægevagttilbud" og "skaber håb om fastholdelse af de ældre læger og letter rekrutteringen".

De praktiserende læger, der ønsker det, kan fortsat indgå i lægevagten sammen med de læger, som Region Sjælland ansætter.

Også i Region Hovedstaden har man en lignende model. Her står regionen selv for Akutordningen 1813, som er bemandet af ansatte sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle.