Region Midtjylland aflyser 400 operationer grundet coronapres

Region Midtjylland forsøger at se et par uger frem. Derfor aflyses 400 operationer, siger koncerndirektør.

Et stigende pres på sygehusene på grund af flere coronaindlagte medfører, at Region Midtjylland aflyser 400 planlagte operationer frem mod nytår.

Det oplyser Ole Thomsen, koncerndirektør for sundhedsvæsenet i regionen, til TV2.

- Vi prøver at se et par uger frem. Og derfor er vi begyndt at aflyse planlagte operationer, og vi aflyser nu 400 operationer, der var planlagt frem til årsskiftet, siger Ole Thomsen til TV2.

Ifølge Ole Thomsen er det flere forskellige typer af operationer, der bliver aflyst.

Det gælder blandt andet kirurgiske og gynækologiske operationer. Han siger også til TV2, at ambulante besøg og kikkertundersøgelser bliver aflyst.

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør hos Hospitalsenheden Vest i regionen, siger til TV Midtvest, at der er "en ubalance mellem efterspørgsel og kapacitet". Derfor er de nødt til at aflyse operationer.

- Det er beklageligt, men nødvendigt. Vi står virkelig i store vanskeligheder. Dels med meget sygemeldt personale og dels med covid-patienter, siger han til TV Midtvest.

Han uddyber, at det særligt er mangel på sygeplejersker, der gør det nødvendigt at aflyse mange operationer.

Alle kommuner i Midtjylland er underlagt skærpede coronarestriktioner. Det betyder blandt andet, at alle restauranter skal være lukket.

Danske Regioner har mandag opfordret hospitaler og regioner til lokalt at aflyse behandlinger og operationer, hvis der er behov som følge af presset fra coronapatienter.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, understreger dog, at det vil være uhensigtsmæssigt med generelle aflysninger på nationalt plan, da ikke alle regioner og hospitaler er lige presset af corona.

Meldingen fra regionerne kom, efter at læger og sygeplejersker i et fælles opråb i Politiken opfordrede til at udskyde alle ikke-akutte kontroller og operationer.

Mandag er der 429 indlagt med covid-19 på hospitalerne i Danmark. Heraf ligger 61 på intensiv.

Da det toppede i foråret, var omkring 540 smittede indlagt. Af dem lå omkring 140 på landets intensivafdelinger.

Ifølge Sundhedsstyrelsen tyder det på, at de indlagte med coronavirus for tiden ikke ser ud til at være lige så alvorligt syge som i foråret.

Der er nemlig færre indlagte på landets intensivafdelinger end i foråret, lyder forklaringen.